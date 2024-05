VÍDEO: Tutora reencontra cãozinho de estimação após ser resgatado das enchentes no RS

Um vídeo emocionante viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (9). Ele mostra o momento em que uma tutora se reencontra com seu cachorro, que havia sido resgatado das enchentes no Rio Grande do Sul. Até o momento, o estado gaúcho contabiliza o resgate de mais de 20 mil animais, segundo dados da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

As imagens, capturadas em um dos abrigos que acolhem os animais resgatados, revelam a emoção do momento. A mulher, com lágrimas nos olhos, se ajoelha no chão enquanto seu cãozinho corre em sua direção, abanando o rabo com alegria. Alguns grupos de resgate estavam aceitando apenas pessoas e muitos animais foram deixados para trás.

As fortes chuvas que atingiram o estado já causaram a morte de 100 pessoas, e ainda há 130 desaparecidas e 374 feridas. O total de pessoas afetadas pelas inundações ultrapassa 1,5 milhão, em 425 municípios.

