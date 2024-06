Concurso irá eleger o cão mais feio do mundo; confira os candidatos

Um concurso vai eleger o cachorro mais feio do mundo, nesta sexta-feira (21/06). O evento, que integra a Feira Sonoma-Marin, acontece em Petaluma, na Califórnia. Apesar do tom hilário, a competição tem um objetivo social importante: destacar a adoção de animais fora dos padrões convencionais de beleza.

A disputa contará com oito participantes, e o vencedor receberá um cheque de US$ 1.500 (pouco mais de 8 mil reais), além de um troféu. Os cãezinhos desfilarão no tapete vermelho às 22h, e os resultados serão divulgados na segunda-feira (24), após a avaliação do júri.

Segundo o site oficial da feira, o concurso busca promover e incentivar a adoção de animais idosos e com deficiências. “Cães de todas as raças e tamanhos aqueceram nossos corações e encheram nossas vidas de amor incondicional. Este evento celebra as imperfeições que tornam todos os cães especiais e únicos”, explicam os organizadores.

Conheça os Cãodidatos:

Cadence II

Cadence, uma chihuahua idosa com muita personalidade, passou cerca de um ano em um abrigo devido ao seu temperamento difícil. Ela foi adotada por uma funcionária de uma creche canina e, desde então, transformou-se. Agora, Cadence se sente confortável e socializa alegremente com outros animais.

Cadence chegou a passar um ano em um abrigo devido ao seu temperamento difícil. (Reprodução/ Sonoma-Marin Fair)

Daisy Mae

Resgatada aos 2 anos, a cachorrinha agora tem 14 e perdeu cabelos, dentes e visão ao longo dos anos. No entanto, ela ainda demonstra coragem e energia, caçando esquilos e irritando sua irmã canina mais velha.

“Só uma mãe poderia amar”, descreve o site oficial (Reprodução/ Sonoma-Marin Fair) “Só uma mãe poderia amar”, descreve o site oficial (Reprodução/ Sonoma-Marin Fair)

Freddie Mercury

Fred, para os íntimos, é uma mistura de bruxelas-griffon e pug. O pet é conhecido como "Excesso de dentes". Com 14 anos, foi adotado em 2012 e, nos últimos quatro anos, atua como mascote de uma marca de sorvete local.

Fruto de uma mistura incomum, Fred foi batizado assim em homenagem ao astro britânico (Reprodução/ Sonoma-Marin Fair)

Mochi

Mochi, uma mistura adorável de chihuahua e Jack Russel Terrier de 9 meses, tem uma verdadeira paixão por correr, conforme descrito no site do concurso. Atualmente, Mochi está desenvolvendo a habilidade de roubar pedaços de comida enquanto seus donos assistem TV.

Mochi, uma mistura adorável de chihuahua e Jack Russel Terrier de 9 meses (Reprodução/ Sonoma-Marin Fair)

Poppy

Poppy, a única da ninhada a nascer sem pelos, é uma excelente nadadora devido à sua maestria hidrodinâmica. Conhecida como "monstrinha", Poppy também se destaca em serviços psiquiátricos, oferecendo conforto e amor como pet terapêutica.

Poppy foi a única de sua ninhada a nascer sem pelos (Reprodução/ Sonoma-Marin Fair)

Rome

Rome, um pug de 14 anos, sofre de Síndrome do FOMO, se recusando a fechar os olhos para não perder nenhuma diversão. Apesar da ansiedade, ele é cheio de energia e alegria, visitando pacientes em centros psicológicos e ajudando a educar crianças sobre a importância da adoção de animais resgatados.

O pug Rome visita pacientes em centros psicológicos e ajuda a educar crianças sobre a importância da adoção de animais resgatados. (Reprodução/ Sonoma-Marin Fair)

Twiggy

Twiggy, uma chihuahua de 14 ou 15 anos, foi encontrada vagando pelas ruas de Napa na primavera. Ao ser resgatada, tinha sérios problemas oculares, mas graças aos cuidados de um oftalmologista talentoso, seus olhos estão melhorando a cada dia.

Twiggy foi resgatada das ruas com sérios problemas oculares (Reprodução/ Sonoma-Marin Fair)

Ziggy Devito

Ziggy, uma crista chinês de 3 anos, enche sua casa em Gloucester Township, Nova Jersey, de energia e carinho ilimitados. Ela adora distribuir "chuva de beijos" e fazer saltos ousados de "parkour" pelos móveis.

Com apenas três anos, Ziggy é dona de uma vitalidade que deixa os tutores impressionados (Reprodução/ Sonoma-Marin Fair)