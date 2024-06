Caramelo gospel: cachorro diverte internautas ao aparecer 'cãotando' durante um culto em Igreja

Um cachorro caramelo voltou a divertir internautas nas redes sociais após protagonizar um momento inusitado durante um culto em uma igreja evangélica. Nas imagens, ao ouvir a música, o cachorro começa a uivar, como se estivesse acompanhando a melodia, enquanto os fiéis entoavam um canto de louvor.

O momento foi registrado em 2022 por um dos participantes do culto e viralizou na época. Recentemente, as imagens voltaram a repercutir nas redes sociais. No TikTok, o vídeo já acumula mais de 47 mil visualizações e mais de 1.400 comentários, com muitos usuários elogiando a simpatia e a "participação especial" do caramelo no culto. “Esse foi cãovertido! Aleluia”, comentou uma internauta. Outro usuário brincou: “Agora eu sou AUniversal 🐶❤️”. “Perdoa os sustos que já dei nos motoca, perdoa as canelas que já mordi!”, escreveu outro. “Caramelo se converteu!”, afirmou outra.

O fenômeno não é isolado. Cães caramelos, que representam a figura clássica do cachorro vira-lata brasileiro, frequentemente se tornam símbolos de afeto e espontaneidade nas redes sociais. Um outro vira-lata caramelo também viralizou nas redes sociais depois de entrar em uma igreja católica pela porta principal durante uma missa, caminhar em direção ao altar e se deitar em frente ao cachorro pintado pelo artista Cândido Portinari no painel da Igreja São Francisco de Assis, em Belo Horizonte.