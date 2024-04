Cão caramelo entra em ônibus, atrasa passageiros e viraliza na web

Um vídeo publicado no TikTok viralizou esta semana e fez de um simpático cãozinho caramelo um dos destaques da plataforma. O registro, feito por uma passageira do coletivo, mostra o momento em que o cachorro entra no ônibus e começa a passear dentro do veículo. O motorista decide esperar até que ele saia para então poder seguir viagem.

@vick.alencar Tem coisa que so acontece na minha presença mesmo viu kk ♬ som original - Vick Alencar

Em vídeo publicado no TikTok, a passageira Vick Alencar mostra quando o cachorro sobe no coletivo e fica parado. O vira-lata caramelo só desce do veículo quando oferecem comida para ele. A passageira diz que o pet a fez se atrasar para seu compromisso. “Quando eu contar que cheguei atrasada porque esse doguinho entrou no “busão”, alguém vai acreditar?”, questionou Vick, na publicação.

Os internautas logo se manifestaram ao assistir à cena. “Gente, aqui em Salvador acontece muito isso. O motorista já deixa o dog na praia da Barra, isso é rotina”, afirmou uma usuária. Outra pessoa comentou: “Ele só queria ter uma experiência, como os seres humanos acordam cedo e vão para o trabalho”, disse outra.