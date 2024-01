Cachorro caramelo 'rouba' três lojas em menos de um mês; veja

Um cãozinho caramelo tem tirado a paz de comerciantes da cidade de Franca, no interior de São Paulo. O "meliante" foi flagrado “roubando” uma pele de bumbo de bateria, um perfume e um pacote de bolacha. De acordo com relatos, foram pelo menos três roubos em menos de um mês.

As câmeras de segurança dos estabelecimentos capturaram os “delitos” do caramelo. Nas gravações, é possível observar o cão transitando por uma loja de instrumentos musicais, uma perfumaria e uma padaria local. Veja:

VEJA MAIS

Na padaria, a funcionária tenta tirar o pacote de bolachas da boca do cãozinho, mas ele desvia, conseguindo escapar com sua guloseima. Comerciantes do centro de Franca relataram a imprensa local que o cachorro caramelo fica observando as lojas, aproveitando oportunidades em que não há ninguém por perto para cometer os "crimes".