Cachorro caramelo é flagrado ‘furtando’ ração de supermercado; vídeo

Um cachorro caramelo, chamado Tibério, foi flagrado "furtando'' um saco de ração de um supermercado, no município de Amambai (MS), no domingo (3). A situação inusitada foi registrada pelas câmeras de segurança do local e viralizou nas redes sociais, arrancando muitas risadas dos internautas.

VEJA MAIS

No vídeo, é possível ver o momento em que o cão entra no estabelecimento, escolhe o alimento, pegando-o com a boca e saí. A operadora de caixa do local, Josiane Dinis dos Reis, ainda tenta correr atrás do animal, mas não consegue alcançá-lo.

Assista ao vídeo:

Em entrevista ao portal Campo Grande News, Josiane contou que Tibério entrou no supermercado, cheirou todas as rações, escolheu a da marca mais cara e saiu. Apesar do “AUsalto”, o dono do estabelecimento, Valdelice Alves Afonso, teria caído na gargalhada ao rever o vídeo do ocorrido.

O dono do pet informou que teria parado na ‘vendinha’ para comprar um refrigerante, mas quando viu o cachorro entrou, e ele ficou envergonhado, indo comprar a bebida em outro lugar.