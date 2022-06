Mulher viraliza ao ‘se fingir de morta’ para chamar atenção da cadela que fugiu de casa

A cachorrinha do youtuber cearense Max Petterson, Amora, roubou a cena, na segunda-feira (20), ao mostrar que quem manda é ela. Após ficar sem coleira e fugir, a cadela fez com que a tutora e mãe do influencer passasse uma pequena “vergonha alheia” para conseguir a sua atenção: deitar no chão e fingir que desmaiou. O vídeo viralizou nas redes sociais e divertiu os internautas. Assista:

VEJA MAIS

"Minha gente, a cachorra fugiu sem coleira. A mãe disse que se a gente se deitar no chão e fingir que passou mal, a cachorra vem. Mas, tem que fingir que desmaiou. Vai, muié, deixa no chão”, brincou o youtuber.

Na primeira tentativa, Max e a mãe dele não conseguem capturá-la. Mas, na segunda vez, Amora aparece toda preocupada, abanando o rabo e indo em direção à dona, que está supostamente desmaiada no chão. E é nesse momento que os dois conseguem capturá-la de volta.

Nos comentários, vários internautas brincaram com a situação. “Traga um oscar pra ela”, escreveu um. “As humilhações que a pessoa passa pro causa das crianças dogs”, disse outra aos risos.