Dia de missa: cachorro caramelo rouba pão durante celebração católica

Durante a realização de uma missa na Colombia, neste mês de junho, um cachorro caramelo roubou a cena e o pão, literalmente, durante a celebração religiosa. O pet aproveitou um momento de distração do padre e seus auxiliares para chegar, de mansinho até o altar e pegar para ele o pão que seria benzido durante a solenidade.

“A inocência dos animais não tem preço, eu os amo”, comentou uma seguidora no Facebook. Outra disse: “O cachorrinho também faz parte do reino de Deus”. A terceira escreveu: “Ele gostou do pão mais que todo mundo”. Veja:

Fábio Moto, que capturou o momento inusitado, foi quem divulgou o vídeo no Facebook . Em seu perfil ele brincou, dizendo que o cachorrinho seria excomungado, mas preferiu não chamar atenção durante o ato para que o animal pudesse finalizar seu plano com maestria.