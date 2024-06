Bruno afirma que cirurgias plásticas pioraram saúde ocular de Marrone

O cantor Bruno, que faz dupla com Marrone, declarou que os procedimentos estéticos do parceiro agravaram a saúde de seu olho. Marrone precisou passar por uma cirurgia na última semana, devido um glaucoma - doença que afeta o nervo óptico e que pode deixar uma pessoa cega.

VEJA MAIS:

Em entrevista ao blogueiro Leo Dias, Bruno afirmou que Marrone já estava com danos na visão e até com dificuldade para enxergar.

“Ele já tinha perdido a visão periférica, precisava fazer [a cirurgia] urgente Já faz um tempo que ele vinha falando para mim. Aquelas cirurgias, aquelas plásticas que ele fez agravaram mais o problema. deu um probleminha no olho dele, o olho dele caiu. Eu não sou médico, não posso falar, mas acredito que sim”, declarou.

Para tranquilizar os fãs, Bruno também disse que Marrone já está se recuperando, apesar de ter tido um problema grave no olho.

“Ele está repousando, de boa em casa. O Marrone está super saudável. É um repouso da claridade, dessas coisas. É uma cirurgia melindrosa e o do Marrone era um estágio avançado de glaucoma. Não era um glaucoma simples, que estava começando”, concluiu o artista.

Apesar de ter concluído a cirurgia no olho, Marrone já está acometido por perda parcial da visão, em decorrência do glaucoma. De acordo com o Hospital dos Olhos (CBCO), em Goiânia, a condição dele não será um impeditivo para continuar com os shows da dupla.