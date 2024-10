Leonardo se defende após aparecer em 'lista suja' do trabalho escravo: 'Equívoco grande'

O cantor Leonardo se pronunciou após aparecer na "Lista Suja", do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na qual aparecem empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão. Na tarde desta segunda-feira (7), o artista se pronunciou nas redes sociais e se defendeu, afirmando que houve um equívoco ao ter o nome inserido entre os 176 adicionadas à lista.

VEJA MAIS

Leonardo publicou um vídeo no feed, dando a sua versão da história. O sertanejo explicou aos seguidores que, em 2022, arrendou uma fazenda para a plantação de soja, não tendo qualquer envolvimento com a contratação de funcionários. "Estou surpreso e muito triste. O meu nome está sendo vinculado na televisão, rádio, internet e tudo mais. Se eu estou arrendando a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que ele quiser. Nisso, surgiram funcionários que eu nunca vi e nem ouvi falar. De repente, eu fui visitado pelo MPT e foi lavrada uma multa para mim, mas não da fazenda Talismã e sim da Lacanca, onde arrendei", disse.

O pai de Zé Felipe disse ainda que tudo foi acertado com o pagamento da multa, mas negou que tenha apoiado qualquer atitude relacionada a trabalho análogo à escravidão. No vídeo, o artista reforça que sabe como trabalhar em fazenda é difícil e agradece aos seguidores pelo apoio.

"Eu já plantei tomate, eu sei como que é, a vida é difícil lá. No meu coração, eu jamais faria isso. Eu acho que há um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. O Brasil inteiro me conhece e sabe a pessoa que eu sou, da idoneidade que eu tenho, graças a Deus. Eu estou dizendo para vocês, eu não me misturo nessa lista que eles fizeram de trabalho escravo, eu sou completamente contra essa 'coisa'. E vou ser sempre contra isso. Meu muito obrigado e aquele abraço, valeu, gente!", desabafou o cantor.