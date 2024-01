BBB24: MC Bin Laden desabafa com brothers e diz que pode desistir do programa

Durante um bate-papo na sala com Nizam e Rodriguinho, o cantor MC Bin Laden admitiu que pode desistir do Big Brother Brasil por conta das brigas e confusões que tem ocorrido dentro do reality. "Minha mãe sabe, estou cansado já disso aqui, aperto o botão e saio", desabafou.

No Quarto Gnomo, o MC repetiu que poderia apertar o botão da desistência. "Minha mãe deve estar pensando: 'Daqui a pouco o Jefferson aperta o botão'. Muita confusão aqui, é louco", salientou.

Ouvindo o papo de Bin Laden, Fernanda brincou que o famoso precisava apenas "ser menos boca de sacola" e parar de espalhar informações dos outros pela casa.