BBB 24: Beatriz foi dançarina do Faustão? Entenda a polêmica e veja a reação da web

Beatriz, participante do Big Brother Brasil 24, se envolveu em uma polêmica nas redes sociais nesta semana. Uma foto publicada pela sister, em julho de 2022, mostra que ela já participou do Programa do Faustão, na Band, como dançarina.

Na legenda da publicação, ao lado de outras dançarinas, a camelô da feira do Brás, em São Paulo, diz: "Dia de muita produção! Emoção! E uma experiência mágica! @faustaonaband".

Beatriz é um dos participantes de maior destaque no reality, especialmente por mostrar emoção nas festas ao encontrar cantores, como Belo, Ludmilla e Leo Santana de perto. Entretanto, após internautas resgatarem a foto de seu Instagram, alguns seguidores apontaram que a jovem seria "fake" e que estaria fazendo um personagem na casa.

A participante foi chamada de "pipoca gourmet" por já ter tipo experiências ao lado de celebridades enquanto esteve no Programa do Faustão.

Após a repercussão, a equipe da sister se pronunciou e afirmou que ela chegou a fazer um teste, mas não foi selecionada. Segundo os administradores de suas redes sociais, Beatriz não foi dançarina do Faustão, mas "ficou muito feliz com a experiência".

Essa não é a primeira vez que a web desconfia que Beatriz esteja encenando no BBB 24. Após entrar como pipoca no reality, internautas descobriram que ela já havia participado de um filme do SBT, ao lado de atores famosos como Sidney Sampaio e Antônia Morais.

Beatriz é atriz formada, mas trabalhava no Brás como anunciante das lojas antes de entrar na casa. Atualmente, Beatriz se tornou a primeira participante do grupo pipoca a bater a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram. A sister também ganhou o follow de Anitta, Luísa Sonza e Tata Werneck.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)