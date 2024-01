BBB 24: Beatriz é a primeira Pipoca a atingir dois milhões de seguidores no Instagram

Beatriz Reis se tornou a participante do grupo Pipoca, do Big Brother Brasil 24, mais seguida do Instagram. Nesta quinta-feira (18), a vendedora do Brás de 23 anos atingiu a marca de 2 milhões de seguidores na rede social, que sempre funciona como um termômetro de quem está indo bem junto ao público.

A sister havia sido também a primeira do grupo a bater um milhão de seguidores, e a equipe da sister celebrou muito a nova conquista, com direito a uma foto especial e vários emojis de morango, o símbolo adotado por Beatriz para suas redes sociais.

Beatriz entrou no reality show da Globo como anônima pelo grupo Pipoca e já está conquistando os holofotes do BBB. Entre os cliques publicados no próprio perfil da participante no Instagram, Beatriz aparece sorridente ao lado de várias bailarinas do programa de Fausto Silva, o Faustão. A jovem também compartilhou um registro posando com um figurino azul no camarim da emissora do apresentador. Na legenda, ela deu a entender que participou do programa.