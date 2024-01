Ex-BBB Mirla Prado comenta sobre o estado emocional de Vanessa Lopes no BBB24

A ex-BBB, Mirla Prado, que participou do reality em 2009, e atualmente vive em Nova York, nos Estados Unidos, está curtindo uma temporada das férias ao lado da família em Belém. Nesta quinta-feira (18), durante um passeio pela Ilha do Combu, ela aproveitou para fazer uma análise sobre o comportamento da participante Vanessa Lopes.

No vídeo, a ex-BBB comentou sobre a saúde mental da participante Vanessa Lopes, porém, indagou se ela estaria com medo por seu aliado Lucas Pizane ter sido eliminado na última terça-feira (16). "A Vanessa já veio se mostrando problemática ao longo do tempo por causa dos posicionamentos dela. A gente não sabe a história do outro, de onde ela veio, cada um tem sua história de vida", comentou Mirla.