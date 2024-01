BBB 24: Vanessa Lopes chora e diz ter medo da cultura do cancelamento

A tarde desta quinta-feira (18) foi de desabafo e lágrimas na casa mais vigiada do Brasil. Tudo porque a tiktoker Vanessa Lopes acredita estar sendo vítima de um complô encabeçado por Alane e Beatriz para que se desestabilize e seja vista pelo público como uma pessoa surtada. Na sala da casa, cercada pelos colegas de reality, a influencer chorou e disse que teme a cultura do cancelamento.

"Eu só quero acreditar que as pessoas são boas, então eu entendo que eu sou um alvo porque eu tenho um peso lá fora, eu já sei que eu tenho um peso lá fora. Eu entrei sabendo disso por isso que eu tenho medo da cultura do linchamento e do cancelamento e toda vez que eu tive briga aqui, eu quis deixar claro isso."

Porém, mesmo diante do perigo que acredita ser iminente, Vanessa declarou que não está sozinha. "Quando eu falo para vocês que eu não estou com medo, é porque eu tenho gente lá fora, igual vocês têm, gente. Eu tenho pai, mãe, irmã também, eu tenho família."

"Eu tenho medo da cultura e do cancelamento, e vocês fizeram, eu não sei se vocês são atores ou não, vocês me colocaram em uma situação que eu já vivi três anos", alegou.

Após ouvir o desabafo da sister, o paraense Marcus Vinicius aconselhou: "Você precisar cuidar muito do seu emocional lá fora. Você vai cuidar quando você sair. Aqui dentro, a gente é adversário de jogo, a gente não é adversário de vida, a gente não é inimigo."