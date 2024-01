BBB 24: Rodriguinho diz que gostaria de enfrentar Beatriz no Paredão

O cantor Rodriguinho quer enfrentar Beatriz caso vá ao paredão do BBB 24. A confissão foi feita aos colegas de confinamento Nizam, Pitel e Fernanda na manhã de hoje na sala da casa mais vigiada do Brasil.

"Não vou apertar, não", diz ele, referindo-se ao botão da desistência. "Mas, quando eu for, vão falar: 'Com quem você quer ir?'. Quem é o mais forte aí? A Anny? Vem!", diz o cantor.

VEJA MAIS

"Mas eu acho é que ela é a mais forte da casa", afirma Nizam. "Acho que a Bia é até mais forte que ela. Bia, vem. 'Bia, nada contra você, mas você é forte e eu quero me testar com uma pessoa forte'. Ainda vou respeitar ela chamando. Quero me testar com uma pessoa forte", declarou Rodriguinho.