BBB24: Brothers pedem intervenção da produção para Vanessa Lopes e são advertidos

Na madrugada desta sexta-feira (19), no BBB 24, a preocupação com o estado de saúde de Vanessa Lopes marcou o Quarto do Líder. Deniziane e outros brothers expressaram a ideia de que a produção do reality deveria intervir, mas acabaram recebendo um chamado de atenção.

"Eu quero que a produção faça alguma coisa. Porque isso não é normal", pontuou Deniziane. "Eu fui lá, conversei com ela. Não tem controle", disse. Matteus concordou logo com as falas da sister e destacou que eles não sabem como lidar com o comportamento de Vanessa.

"A gente não é profissional da área. E mesmo que fôssemos profissionais da área, a gente está em um jogo. Eu acho, e não estou julgando a produção, que deveria tomar alguma atitude porque os pais dela devem estar apavorados lá fora", opinou o líder da semana.

Os brothers continuaram preocupados com a situação de Vanessa, até que a produção do programa colocou um aviso de 'atenção' para eles pararem de falar sobre o tema. "Tá bom, desculpa", responderam Matteus, Deniziane e Vinicius.



Após a chamada da produção, Deniziane rebateu uma fala de Vinicius e comentou sobre acolher Vanessa, especialmente neste momento de maior vulnerabilidade da tiktoker. "Não é o Big Cry Brasil não, isso é um jogo! Não é quem chora mais que ganha [o BBB]", disparou o atleta paralímpico. "A questão é que ela é judiada, cara", interrompeu Matteus.

Anny, novamente, rebateu: "Não é isso, Vini. Ela não tá dentro dela, não é ela. Às vezes, está faltando algum neurotransmissor, é normal. Tem que fazer reposição com medicamento. Então não é julgar, é acolher. Eu não gostei que você falou isso na minha frente, e não queria que você falasse", afirmou Deniziane.

Em outra ocasião, Vanessa Lopes começou a chorar novamente ao pensar em sua vida além do programa. "Isso aqui (BBB) é assustador. Não quero esquecer quem é da minha vida. Não queria quebrar a cara de novo. Vai indo e voltando e vai todo mundo me odiar de novo", desabafou.

Ela, então, foi consolada por Yasmin Brunet, Wanessa Camargo e Beatriz. Quando se acalmou, a dançarina chegou a entregar para Bia uma pulseira, como presente, enquanto a modelo e a cantora expressaram preocupação com a sister. "Ela não tá normal. Está deslocada. Fala com a produção", cochichou Yasmin. Wanessa, por sua vez, pediu para a amiga ter calma.