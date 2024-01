BBB 24: Lucas Henrique e Luigi vencem a Prova do Anjo e estão imunes ao próximo paredão

Lucas Henrique e Luigi vencem a Prova do Anjo McDonald's nesta sexta-feira, 19, e são os Anjos da semana do BBB 24. Na primeira decisão como Anjos, escolheram Leidy Elin e MC Bin Laden para o almoço do Anjo. Para o Monstro, os escolhidos foram o paraense Marcus Vinícius e o professor Michel.

VEJA MAIS

A Prova do Anjo foi disputada em dupla, e os dois brothers estão, automaticamente, autoimunes. Em consenso, os Anjos irão imunizar um brother na próxima formação de paredão que será ainda nesta sexta-feira, 19.

Os brothers escolheram Leidy Elen e MC Bin Ladem para o almoço do Anjo. Para o monstro, a dupla escolheu Marcus Vinicius e Michel.