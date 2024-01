Conheça Lucas Mamede, cantor apontado por internautas como affair de Vanessa Lopes do BBB 24

Vanessa Lopes vem passando um momento complicado no BBB esta semana. Recentemente, a influenciadora surpreendeu ao revelar que está em um relacionamento sério. Ela revelou que foi pedida em namoro em 2 de dezembro por um cantor, possivelmente o músico Lucas Mamede de Pernambuco, segundo a especulação online. Nas redes sociais, há várias fotos dos dois juntos.

Durante a festa da última quarta-feira (17), Vanessa Lopes, enquanto estava sozinha no Quarto Magia, declarou que está namorando. "Eu já tenho um namorado. Ele está vendo tudo. Te amo! É um jogo", disse.

Na madrugada desta sexta-feira (19), Vanessa revelou que Pizane havia adivinhado o nome do rapaz. "Pizane descobriu o nome do Lucas, porque ele ficava me perguntando toda hora sobre o Lucas, minha vida pessoal", disse.

A partir do segundo semestre de 2023, Lucas Mamede começou a aparecer com frequência nas redes sociais de Vanessa Lopes. Com 21 anos, o cantor ganhou destaque na internet com seus covers e recentemente lançou seu primeiro álbum de estúdio.

Na internet, há vários vídeos dos dois juntos. Além disso, é fácil ver comentários de Vanessa Lopes nas publicações de Lucas.



Vanessa também convidou o 'boy' para participar de um quadro no programa Caldeirão com Mion.