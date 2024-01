Após ser envolvida em teoria de Vanessa Lopes, Ludmilla se pronuncia

Em uma conversa sem sentido com Alane na madrugada dessa quinta-feira (18), Vanessa Lopes confidenciou teorias de que a nova música nova de Ludmilla, "Maliciosa", seria inspirada nela e continha recados para ajudá-la no jogo, pelo Big Brother Brasil 24.

VEJA MAIS

A tiktoker, que votou em Alane no último paredão, tentou convencer a ex-desafeto de que a canção seria uma “indireta” motivada pelo fato de MC Bin Laden chamá-la de “fedorenta” no reality show, que é patrocinado por uma marca de desodorantes.

Com a repercussão, Ludmilla entrou na brincadeira e mandou um recado para a tiktoker. ”Vanessa, tua música sai hoje às 21:00 em todas as plataformas”, escreveu Lud no X, antigo Twitter.