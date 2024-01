BBB 24: Yasmin dispara sobre MC Bin Laden e diz que brother é 'vilão perigoso e silencioso'

Na tarde desta quinta-feira (18), Yasmin, Vanessa Lopes e Wanessa continuam conversaram sobre jogo. As sisters falam sobre as alianças masculinas no Big Brother Brasil 24 e a influencer aconselha que elas observem movimentações de participantes que tentam afastá-las. "Eles são muito espertos", aponta a tiktoker.

VEJA MAIS

"Se isso de fato for real, eu acho que eu sei quem são eles, mas eu acho que, talvez, eles podem ou já tenham tido influenciado o Rodriguinho para algumas coisas, esse é o meu medo", diz a modelo. "Pode ter cara que acha que está do lado do outro e mal sabe que o outro está dando facada. Porque só tem um alfa no negócio, e os alfas vão começar a se atacar em alguma hora", observa Vanessa Lopes. "O Bin [MC Bin Laden] estava toda hora fazendo isso comigo. 'Só tem um alfa' querendo me colocar contra o Nizam", continua ela.

Yasmin, então, opina sobre quem seria o vilão da casa, em sua visão. "Sabe quem eu acho que é o vilão da casa? O Bin. É um vilão silencioso e perigoso", diz a modelo. Wanessa concorda e aponta que MC Bin Laden escolheu o emoji de cobra para ela no Queridômetro.