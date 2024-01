Vanessa Lopes rompe com os pais após desistência do BBB 24, diz colunista

A influenciadora Vanessa Lopes, que desistiu do Big Brother Brasil 24 no dia 19 de janeiro, rompeu com os pais, Alisson Ramalho e Liziane Lopes, após a saída do reality show. A decisão da jovem foi tomada após uma grande briga com os pais, que, segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, a trataram como uma "máquina de fazer dinheiro" desde nova.

Lo-Bianco contou no programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, que Vanessa Lopes sempre foi tratada como um produto pelo pai. O jornalista também afirmou que o desejo de a jovem entrar no reality era mais do pai do que dela.

VEJA MAIS

Após a desistência do programa, Vanessa Lopes foi recebida pelos pais no aeroporto. Segundo Lo-Bianco, a tiktoker estava precisando de apoio emocional e psicológico, mas foi bombardeada pelo pai, que ficou insatisfeito com as atitudes da filha dentro do reality. Os rumores da crise familiar ganharam força após internautas perceberem que Vanessa havia excluído as fotos com os pais do Instagram.

Vale ressaltar que, durante a sua participação no BBB 24, a tiktoker havia relatado que os pais eram frios e que, para eles, chorar era sinal de fraqueza. "Meu pais acham que choro é fraqueza, porque eu sou canceriana. Meu pai é capricorniano, minha mãe virginiana, minha irmã escorpiana. E eles são muito frios com as pessoas. E eu sou mole. É horrível ser vulnerável", disse Vanessa, antes de apertar o botão de desistência.

De acordo com informações do colunista, após a briga com os pais, a influenciadora decidiu sair de casa e foi morar temporariamente com a amiga Maria Clara Garcia, que também produz conteúdo para a internet. Quem também está prestando apoio à jovem é o ator João Guilherme, amigo de longa data de Vanessa.

Apesar de ter sua carreira controlada pelos pais, a tiktoker é agenciada pelo escritório "Xangô Digital". No entanto, a agência só tomava decisões com o consentimento dos pais dela. Os empresários queriam entrar em contato com a TV Globo para falar sobre a situação da participante, mas o pedido teria sido negado pelo pai.

Durante sua participação no programa, a jovem apresentou algumas instabilidades emocionais e teve um surto. Os pais chegaram a ser criticados na internet por afirmarem que não tinha nada de anormal com ela, apesar do comportamento dela demonstrar totalmente o contrário.

Após o rompimento com os pais, Vanessa Lopes está se dedicando à sua saúde mental e à sua carreira. A jovem também está se preparando para lançar um novo projeto, que será anunciado em breve.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)