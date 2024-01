BBB 24: Desistir do programa acarreta em prejuízos para o participante

Após ter uma aparente crise emocional dentro do Big Brother Brasil, a participante Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu do reality na tarde desta sexta-feira (19). A forma como a sister deixou o programa levantou muitas suspeitas sobre o estado de saúde mental da jovem, que parecia bastante perturbada.

A saída da influenciadora levanta questões sobre o que ocorre com quem desiste do BBB. Segundo informações levantadas pelos colunistas Fefito e Leo Dias, os participantes que integram o time do Camarote recebem um cachê de R$ 30 mil. Este valor é pago com uma primeira parcela de R$ 15 mil e depois prestações de R$ 5 mil nos meses de março, abril e maio.

No entanto, segundo uma apuração do E-Investidor, os participantes que desistem do jogo incorrem em uma quebra de contrato com a Globo, o que acarreta perda de todos os direitos, incluindo cachê e prêmios adquiridos durante o programa.

Além disso, os desistentes também deixam de participar de programas da Globo que estão previstos no contrato, como o Mais Você, onde Ana Maria Braga sempre entrevista um eliminado.

Essa perda de direitos foi percebida em participantes que desistiram do reality em edições anteriores, caso de Tiago Abravanel no BBB 22. Depois que apertou o botão e saiu da casa, o cantor não participou de nenhum programa dentro da Globo para falar sobre o Big Brother Brasil.

Vanessa Lopes

Após apertar o botão de desistência na frente de vários participantes, Vanessa Lopes garantiu que estava consciente da decisão tomada, mas suas falas soaram muito desconexas.

"Estou aliviada, sei quem eu sou, não quero que ninguém seja cancelado e era o que precisavam em um programa desse. (...) Sou sincera demais. Óbvio que vou ver coisa na parede, esse programa foi baseado em mim”, disse a influenciadora

“Passei um ano lendo o livro em casa, parei de viver, parei de beber, não tenho que ter medo de nada e as pessoas fazem a gente acreditar que a gente não merece. É uma dor enorme, porque você não consegue viver. Agora entendo que se vocês forem atores, o sucesso de vocês está garantido, a novela faz sentido pra mim”, completou.