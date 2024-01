BBB 24: Botão de desistência é acionado novamente; veja quem apertou

Os participantes do Big Brother Brasil 24 foram surpreendidos com o som do botão de desistência no início da tarde da última quarta-feira (24). Enquanto estavam na área externa da casa, os confinados ouviram o barulho e saíram correndo para a sala para ver quem tinha apertado o botão.

"Estão testando o botão", apontou Fernanda. "Testando [o botão] nessa altura do campeonato?", argumenta Rodriguinho. "A gente já viu [que o botão] funciona", disse Pitel, fazendo referência à desistência de Vanessa Lopes na última sexta-feira (19).

Ao entrarem no cômodo, a sirene foi interrompida, e não viram nada e nem ninguém: "Estou caçando alguma coisa para achar", disse Luigi. Rodriguinho brincou que poderia ser o "invasor" da casa.

Quem apertou o botão?

O botão, na verdade, não teria sido apertado por um participante, e sim por Ary Fontoura, que participou do quadro "Vamo Invadir sua Casa", comandado por Marcos Veras. Durante a visita especial, enquanto os brothers acreditavam ser uma manutenção interna, o ator visitou todos os cantos da casa mais vigiada do Brasil. Fontoura até provou uma banana do grupo VIP e usou a touca de cetim de Fernanda Pitel.

"Nossa influenciadora de dancinhas pediu demissão na semana passada. Não aguentou. Queria dar boas-vindas a você aqui na casa", disse Marcos Veras, anunciando, em tom sarcástico, a visita do ator. Em resposta, o artista comentou sobre a desistência da tiktoker.

Em tom irônico, Ary contou que não pretendia ser confinado. “Mas eu não pretendo ficar aqui não. Tem que elogiar os atores que estão aqui dentro!”, começou Ary Fontoura, fazendo referência ao discurso de saída de Vanessa Lopes, que dizia que os participantes estavam atuando em vez de serem autênticos.

“Todos estão representando uma coisa que não são. Foi realmente muito bom estar aqui, mas eu não posso ficar”, ironizou o ator. Em seguida, Ary Fontoura abriu a cabine e apertou o botão, saindo junto de Veras pelo confessário.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)