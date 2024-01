BBB 24: Beatriz explica o motivo de ser agitada: 'Nasci no meio de um tiroteio'

No BBB, Beatriz abriu o coração e viralizou nas redes sociais ao explicar o motivo de ser bastante agitada. Por ter essa característica marcante na sua personalidade, a sister relacionou o detalhe aos vários acontecimentos do dia em que ela nasceu. Segundo a vendedora do Brás, o momento foi extremamente tumultuado.

A participante conversava com Luigi e Isabelle quando revelou os acontecimentos do momento em que veio ao mundo. 'Eu sou muito agitada, eu falo rápido, eu nasci no meio de um tiroteio, quase. Eu nasci uma semana antes, meu nascimento foi muito complicado e eu não tinha nem roupa para sair do hospital", começou Bia.

De acordo com Beatriz, uma semana antes dela nascer, sua a família foi despejada da chácara na qual moravam. Sem ter para onde ir, o pai e a mãe, grávida, foram morar com uma prima.

“Quando chegou na casa da prima da minha mãe, onde nós íamos morar e eu ia nascer, o marido dela [da prima] da época, que bebia, arrumou confusão com o vizinho e chamaram a polícia. Aí foi uma confusão, tiroteio, quando minha mãe abriu o portão para correr o vizinho caiu da laje e morreu. Aconteceu tudo", contou, deixando os brothers surpresos.

No mesmo dia da confusão, o namorado de uma parente da família materna da sister infartou. "Um infartou, um caiu da laje, o outro quase foi preso e o tiroteio. Eu não tinha nem roupa para sair do hospital, quem levou foi a mãe da prima da minha mãe, para eu não sair pelada do hospital", contou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)