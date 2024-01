BBB 24: Marcus Vinicius afirma que irá votar em Rodriguinho: 'Não quer estar aqui'

O paraense Marcus Vinicius abriu o jogo sobre sua próxima indicação e compartilhou com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet qual será o alvo dele na votação para o paredão: o cantor Rodriguinho. Ao conversar com as duas, o brother disse que o artista não mostra interesse em fazer parte do reality e, por isso, será seu próximo alvo.

“Meu próximo voto é Rodriguinho, confesso para vocês. Não é só pelo que aconteceu no Sincerão, mas é por muitas coisas que eu estou vendo", iniciou Marcus. Em seguida, o paraense citou o fato do cantor não ter falado com ele desde a dinâmica de segunda-feira.

"Inclusive, ele só olhou na minha cara agora, ali na mesa, quando a gente começou a falar do Davi. Ele não olhou na minha cara desde aquele dia”, desabafou o comissário de voo.

Na sequência, o participante do 'pipoca' fez uma análise sobre a presença de Rodriguinho no BBB 24 e afirmou que o pagodeiro não parece estar se dedicando ao jogo. “No fundo, percebo que para ele tanto faz estar aqui. Ele não quer, mas entendo que ele tem uma vida lá fora”, disparou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)