BBB24: Yasmin Brunet pega no pé de Davi após brincadeira

Yasmin Brunet se irritou mais uma vez com Davi Brito no BBB 24. Dessa vez, o motivo foi uma simples brincadeira. A modelo se escondeu da cantora, porém o brother resolveu participar e segundo Brunet, ele saiu passou do ponto.

A atriz combinou com alguns dos brothers que se esconderia debaixo de almofadas no sofá, e eles deveriam fingir que ela havia sumido. A ideia era saber qual seria a reação de Wanessa. Davi, porém, levantou suspeitas de que ela poderia ter sido eliminada do programa.

No mesmo momento, Yasmin Brunet surgiu debaixo das almofadas repentinamente e declarou: "Surpresa!". Wanessa, sem achar graça, olhou para a cara da amiga demonstrando não entender a situação. Brunet então, reclamou que Davi passou dos limites na brincadeira.