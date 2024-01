BBB 24: o que rolou na madrugada desta quarta (24/01)? Novas estratégias, preocupações e pegadinha

A madrugada desta quarta-feira (24) no BBB 24 foi marcada por muita conversa e quase todos os brothers foram dormir de orelha quente. A eliminação de Vinicius trouxe alívio para alguns brothers, mas também causou preocupação em outros. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Rodriguinho ainda quer ir embora

No Quarto do Líder, Rodriguinho, que é o atual líder da casa, desabafou sobre a eliminação de Vinicius. O cantor afirmou que não aguenta mais estar no BBB 24 e que quer ir embora. "Eu, por mim, estou de boa. Se eu sair no próximo, dia 3 estou em casa. Não quero mais ficar, não. Não aguento mais isso, não", disse Rodriguinho.

O cantor também afirmou que não se lembra da conversa sobre mulheres que teria causado a eliminação dos últimos participantes. "Eu nem quero saber o motivo, eu quero ir embora. Para eu ir, eu tenho que ir para o Paredão. E eu não vou para o Paredão tão fácil", diz o Líder.

Brothers preocupados com o jogo

A eliminação de Vinicius também mexeu com Lucas Henrique e MC Bin Laden, que eram aliados do paratleta. Os dois brothers acreditam que podem estar sendo prejudicados pelo jogo.

"Tem um dado importante: as últimas três pessoas que saíram eram pessoas próximas à galera daqui do quarto", disse Lucas Henrique. "Pode ser que a gente não esteja lendo o jogo da maneira correta".

MC Bin Laden concorda e diz que está preocupado com o que os outros participantes estão pensando dele.

"Estou muito preocupado com o que a galera está pensando sobre todo esse assunto que aconteceu, porque eu 'pulei na bala' para defender um... Peguei problemas que não são meus. Entrei nesse caô", disse o funkeiro.

O amor (não) está no ar

Durante a madrugada, os brothers também falaram sobre possíveis romances dentro da casa. MC Bin Laden, Juninho, Fernanda, Pitel e Luigi acreditam que existem pessoas na casa que se relacionariam lá fora, mas que não querem se envolver dentro do BBB 24.

"A Bia eu estava brincando. Aqui dentro não tem como se envolver, a mina está em outra vibe e eu também. E ela é uma mina que eu tenho mais respeito ainda porque é uma pessoa que nunca namorou", disse MC Bin Laden.

Juninho, que já revelou o seu interesse em Leidy Elin, também não acha que os dois ficarão juntos no confinamento. "Leidyninho vai rolar lá fora, aqui não vai rolar não", afirma o motoboy.

Trollagem

Na madrugada de quarta-feira (24), Yasmin pregou uma peça em Wanessa. A modelo se escondeu debaixo de almofadas no sofá da sala e os brothers inventaram para a cantora que ela havia ido embora do reality show.

Após alguns minutos, os brothers conseguiram levar Wanessa para a sala e Yasmin revelou a brincadeira. "Eu queria ver quanto tempo você demorava para me procurar", disse a modelo.

Na cozinha do VIP, Wanessa revelou para Yasmin que estava ficando irritada com Davi, que também participou da pegadinha.

"Eu estava ficando irritada com o Davi de verdade", disse a cantora. "Porque o Davi é sem noção. Até na brincadeira ele é sem noção. Ele exagera, passa do ponto sempre", responde a modelo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)