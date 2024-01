BBB 24: Rodriguinho indaga sobre Davi: 'O que ele fez para ser forte? Cozinhou?'

Após conversarem com Fernanda, Rodriguinho e Juninho debateram sobre o jogo de Davi no BBB 24. O motoboy aponta que Pitel voltou de dois paredões seguidos e o cantor questiona se os outros confinados estariam com medo dela agora.

"Agora vai estar, com certeza. Ninguém volta de dois paredões, ainda mais seguido... Da mesma forma que ficaram com medo do Davi. Porque começa a parecer implicância também. Só que o Davi tá arrumando problema com todo mundo da casa", Juninho aponta. "Eu acho que a gente tem muita teoria pras coisas. Eu acho que é muito cedo pra se estabelecer um campeão. 'Ah, ele é forte'. Tá muito cedo, o que ele fez pra ser forte? Cozinhou?", Rodriguinho dispara em resposta.

"Pra mim, ele tá arrumando muito problema com pessoas que nem se falam. Então ele tá ficando muito em evidência. Ele tá criando uma mina pra ele mesmo, uma hora essa mina vai explodir", o carioca complementa. Rodriguinho, então, continua a falar de Davi. "Porque pra mim é isso, ele só cozinha. O que ele faz a mais que movimenta o jogo desse jeito? E aí aponta o dedo pros outros e fala que os outros são fracos, é isso que ele faz. Isso torna ele forte? Eu queria entender."