BBB 24: Marcus Vinicius elogia atitude de Davi: 'Está muito aberto a entender'

Em uma conversa na área externa da casa, Marcus Vinicius elogiou o comportamento de Davi durante as semanas no Big Brother Brasil. No bate-papo com Michel, Isabelle e o baiano, o comissário de voo relembrou um momento em que foi acolhido pelo motorista e falou que, mesmo tendo uma realidade diferente de algumas outras pessoas, Davi escuta os brothers e repensa sobre suas falas.

VEJA MAIS

"Tu é uma pessoa que está muito aberta a entender aquilo que não é a sua realidade e ouvir. Aquele dia que desabafei no quarto chorando, você foi pegar água para mim, você escutou e sentiu uma realidade que não era a sua. Falei da minha história, contei quem eu sou. Está aberto a entender coisas que não são a sua realidade, e a sua realidade é falar desse jeito", contou.

Depois, o paraense explicou aos brothers que Davi também ensina e falou sobre a visibilidade que o motorista está tendo no Brasil e no mundo."Você está tendo agora uma abrangência nacional, quiçá mundial, para aprender certas coisas que não são da sua realidade. Assim como a gente aprende coisas contigo", disse Marcus.

Marcus também citou Luigi e disse que explicou ao brother sobre a importância de se abrir e conquistar seu espaço dentro do jogo. "E eu estou muito aberto. A aprender e a ouvir", respondeu Davi.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)