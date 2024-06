Influencer paraense Paula Martins relembra traições e aponta: 'Chifre é livramento'

Falar de traição em relacionamentos ainda é tabu para muitas pessoas. Seja por uma questão de vergonha, de não aceitação ou até por outros motivos, o assunto acaba sendo sempre jogado para debaixo do tapete. Diante disso, o videocast Chá de Canela trouxe para a roda de conversa da semana o tema "Chifre é livramento?", que tem como convidada a empresária e influenciadora digital Paula Martins, também conhecida como “Tia Paula”, que dividiu um pouco de suas experiências de vida e reflexões que faz sobre o assunto com os próprios seguidores.

O episódio será liberado nesta terça (21), ao meio-dia

Paula Martins é influenciadora e empresária e atua diariamente na internet dividindo com os seguidores sua rotina com os filhos, dando dicas e também sobre assuntos que envolvem relacionamentos amorosos. Sobre o quesito relacionamento, Paula diz que já viveu algumas experiências e que já esteve dos dois lados da traição. "Eu já traí como também já fui traída”, pontua a empresária.

Para Tia Paula, tudo é uma questão do momento em que a pessoa está vivendo e que o importante é o diálogo e entender o que cada casal quer de um relacionamento, uma vez que os casais passam por diferentes momentos dentro de uma relação.

Em 2020, a influenciadora passou por uma situação em que teve sua vida exposta nas redes sociais envolvendo um relacionamento. Na época, a situação envolvia o ex-marido e uma profissional de saúde. Durante o episódio do Chá de Canela, a influenciadora pontua que esse tipo de situação é sempre complicada e que tudo depende de como as pessoas envolvidas lidam.



Sobre a pergunta “chifre é livramento?”, Tia Paula responde que sim, que é livramento, pois diante das vivências que já passou ela destaca que quando um casal não está mais na mesma sintonia e uma das partes está na busca de uma terceira pessoa a traição vem para ser livramento. “Sim, nesse caso é livramento”, diz.

Ela também pontua que tudo depende de como o casal conduz a relação. Atualmente, Paula diz que não considera traição apenas o ato físico. "Um flerte, uma conversa, uma intenção. Isso pra mim já é traição", acrescenta Tia Paula.

Para acompanhar o episódio completo é só acessar as principais plataformas de streaming , LibPlay e Youtube de oliberal.com.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal e da Faculdade Estácio.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Neto Oneti e Liana Gomes