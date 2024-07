Paulo Kamello encerra verão em Outeiro com apresentação gratuita

Neste fim de semana, a “Onda Equatorial” encerra suas ações em Mosqueiro, Outeiro e Salinas. Através da ação “Um Palco para Todos Os Sons”, que faz parte do projeto, artistas locais se apresentam de forma gratuita em palcos montados nas praias mais frequentadas pelos banhistas.

Os shows começam sempre às 17h30.

Em Outeiro, Paulo Kamello faz o encerramento do verão na Praia do Amor (entre as barracas Pré-Mar e Brisas), no domingo (28). O músico instrumentistas está na cena paraense há mais de 25 anos. Ele decidiu encarar os vocais oficialmente há aproximadamente 15 anos e passou a ganhar os palcos do Estado.

“Também sou historiador, pesquisador e mestrando no PPGCLC na Universidade da Amazônia, atualmente atuo em vários palcos da cidade de Belém e no interior do Pará. Tenho um projeto de bregas do passado o qual tem minha estima, chama-se Banda Bem Passado. Foi uma iniciativa que se deu pouco antes da pandemia e teve uma pausa por conta da perda de um sócio que perdi pra Covid-19, mas que estarei reavivando muito em breve”, antecipa o artista.

VEJA MAIS

Paulo Kamello chega para a sua apresentação com convidados. “O repertório deste domingo será variado, com ritmos para todos os gostos, ainda que saudosista. Contarei com a presença comigo no palco de Fafá Maniva (guitarra e vocais) e Gabriela Vasconcelos (bateria)”, conta.

No sábado (27), na programação de Outeiro, terá: Adailson Jr. e Érica Quinto, e DJ Robinho. E no domingo (28), além de Paulo Kamello e banda, o DJ Robinho também volta aos palcos.

“Fico grato pelo convite e animado para o show, ainda mais que será o encerramento! Vai ser tudo de bom!”, finaliza o cantor.

Em Mosqueiro, na Praia do Chapéu Virado, no sábado (27), terá Banda Vinil 90 e DJ Júnior Monteiro, e no domingo (28), a Banda Manhosa Show e DJ Júnior Monteiro.

Já em Salinas, na Barraca Beach Clube Prive do Atalaia, na Praia do Atalaia, os shows sábado (27), serão de Sax Valdson, Leandro Lê e trio, e DJ Rodasi, e no domingo (28), de Sax Valdson e Caio Campelo.

Ao longo dos fins de semanas de julho, o “Onda Equatorial”, que engloba os projetos “Um Palco para Todos Os Sons” e “Onda”, levou música e conscientização ambiental para os balneários dos Estados. Foram dezenas de apresentações artistas e toneladas de lixos recolhidas das localidades, já que dentro do projeto, além de cultura, se prevê recolhimento resíduos sólidos das praias. Toneladas materiais como plástico, latas de alumínio e vidro foram recolhidas e encaminhadas às cooperativas parceiras e recebem o tratamento adequado.

Agende-se

Data: sábado (27) e domingo (28)

Hora: às 17h30

Atrações:

- Praia do amor, em Outeiro, entre as barracas Pré-Mar e Brisas:

Sábado (27) - Adailson Jr. e Érica Quinto, e DJ Robinho

Domingo (28) - Paulo Kamello e banda, e DJ Robinho

- Praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro

Sábado (27) - Banda Vinil 90 e DJ Júnior Monteiro

Domingo (28) - Banda Manhosa Show e DJ Júnior Monteiro

- Praia do Atalaia, em Salinas, na Barraca Beach Clube Prive do Atalaia

Sábado (27) - Sax Valdson, Leandro Lê e trio, e DJ Rodasi

Domingo (28) - Sax Valdson e Caio Campelo