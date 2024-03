BBB24: Lucas Buda recebe ovo de Páscoa com foto da família sem a esposa

Os brothers do BBB 24 participaram de uma ação na manhã desta segunda-feira, 24, e ganharam ovos de Páscoa com fotos de suas famílias e se emocionaram. Lucas Henrique recebeu uma foto apenas com suas irmãs e mostrou para os outros confinados, contando que é o caçula da família.

Momentos depois, Lucas sentou sozinho e encarou a foto do seu ovo de Páscoa em silêncio até que Fernanda se aproximou. A sister observou que as irmãs de Lucas Henrique ainda não tinham aparecido em vídeos do Presente do Anjo e o capoeirista confirmou. O curioso para o brother é que mais uma vez sua esposa, que agora é ex-esposa, não apareceu.