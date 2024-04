Alane, do BBB 24, chega a 5 milhões de seguidores

Alane Dias, paraense que ficou em quarto lugar no Big Brother Brasil 24, alcançou cinco milhões de seguidores no perfil oficial do Instagram nesta sexta-feira (26). A marca foi conquistada após exato um mês de quando a vencedora do Rainha das Rainhas 2018 chegou a três milhões de admiradores.

A paraense alavancou os números de seguidores desde quando saiu do BBB 24, no dia 16 de abril. De lá para cá, a atriz e modelo conquistou quase dois milhões de fãs.

Entre os seguidores há pessoas famosas, entre elas: Dira Paes, Gaby Amarantos, Gil do Vigor e João Vicente, o que deixou a paraense bastante feliz.