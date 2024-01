BBB 24: Marcus Vinicius chora após desentendimento com Juninho; entenda

O paraense Marcus Vinicius caiu no choro após ter uma discussão com Juninho durante o confinamento no Big Brother Brasil. Ao conversar com Michel, Raquele e Deniziane, o mototaxista revelou estar sendo provocado por uma pessoa da casa, sem citar nomes, mas logo em seguida contou para MC Bin Laden e Luigi que, caso se torne Líder, já tem o participante de Belém como alvo.

“Qualquer coisa que eu falo dentro de um clima que fica mais tenso a pessoa solta um 'troço' para ver o que eu vou falar. 'Se cair essa liderança na minha mão, ele vai mesmo. Ele tentou me colocar como xenofóbico e como ‘hétero top’", desabafou o brother.

No programa de ontem (16), Marcus Vinicius conversava com Vanessa Lopes e relembrou o desentendimento entre Nizam e Davi, que marcou os últimos dias dentro da casa. O comissário de voo perguntou se a tiktoker lembrava de uma fala de Juninho que dizia que "baiano tem sangue quente". No dia, o paraense retrucou e disse que isso não é uma característica de pessoas da Bahia.

Ao ser questionada sobre o assunto, Vanessa disse que não se recordava e pediu que Marcus esquecesse o assunto. Pouco tempo depois do bate-papo, o comissário começou a chorar e foi consolado por Isabelle, Beatriz e Wanessa Camargo.

"Não quero show. Eu não vim aqui para isso, eu não jogo sujo na minha vida, vou jogar sujo no Big Brother? É idiotice. Eu não estou jogando sujo com ninguém aqui Eu não vou pintar ninguém de xenofóbico aqui, eu não sei a realidade de ninguém. O que eu sei é o que eu sinto", lamentou ele.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)