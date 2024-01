BBB 24: Alane presenteia Marcus Vinicius com pulseira do Círio: 'Simbolismo'; vídeo

A paraense Alane Dias presenteou Marcus Vinicius, também do Pará, com uma pulseira do Círio de Nazaré. Durante uma conversa na madrugada dessa segunda-feira (22) após a formação do paredão, onde os dois enfrentam a berlinda, a vencedora do concurso Rainha das Rainhas 2018 entregou o objeto para o comissário de bordo como uma forma de lembrança e simbolismo. Assista:

"Eu queria que tu ficasse com essa [pulseira], por favor", diz Alane emocionada. "Obrigado", agradece Marcus. "Não precisa usar, pode guardar, é só simbolismo, é só de simbolismo mesmo. Vai dar tudo certo, vai ser o que Deus quer que seja.", profere a atriz. "Vai ser a resposta que a gente precisa. Para seguir em frente ou para continuar nossa vida lá fora", finaliza o comissário de bordo.

O que é a pulseira do Círio de Nazaré?

A pulseira do Círio de Nazaré é um acessório que faz analogia à fita da festividade de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre em Belém e em outros municípios do Pará durante o mês de outubro. O fiel compra uma fita - da mais diversas cores -, amarra e faz 3 pedidos à "Nazinha", como é chamada carinhosamente a santa.

*(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)