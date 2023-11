Ana Hickman diz que o marido é agressor, covarde e mentiroso

A apresentadora Ana Hickmann quebrou o silêncio e abordou pela primeira vez a violência doméstica que teria sofrido de seu marido, Alexandre Correa, em uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, transmitido neste domingo (26/11), na Record TV.

VEJA MAIS

Em um trecho prévio divulgado pelo programa, Ana Hickmann não poupou palavras ao se referir ao empresário, chamando-o em determinado momento de agressor, covarde e canalha.

"Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros", desabafou ela para a apresentadora Carolina Ferraz.

Em outro momento da conversa, a apresentadora abordou as dívidas em seu nome, expressando perplexidade: "Eu nunca devi nada pra ninguém e agora eu tô devendo pra banco?", questionou Ana Hickmann.

Em um emocionante relato, ela revelou: "Fui machucada durante muito tempo", conforme divulgado em outra chamada da entrevista pela emissora. Ana Hickmann compartilhou detalhes das agressões, reafirmando a tentativa de cabeçada por parte de Alexandre: "Ele veio sim pra me dar uma cabeçada", relatou ela a Carolina Ferraz. "Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele", acrescentou sobre o dia da agressão.