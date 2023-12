Áudio de suposta briga entre Ana Hickmann e Alexandre Correa é na verdade de outra famosa; confira

Um áudio que circulou nas redes sociais nesta terça-feira (5) como sendo uma discussão entre Ana Hickmann e Alexandre Correa, seu ex-marido, na verdade é de outra mulher. A gravação, que foi divulgada pelo portal Em Off, é de Patrícia Ramos, influenciadora digital que denunciou o ex-marido, Diogo Vitório, por violência doméstica.

Na gravação, é possível ouvir uma voz feminina, parecida com a de Ana Hickmann, que bate boca com um homem, depois de, supostamente, ser expulsa de casa. "Não vou sair, eu não vou sair", reluta, enquanto cães latem ao fundo. Não há informações sobre a data em que o áudio foi capturado.

Confira os áudios:

A polêmica surge em meio ao imbróglio que o ex-casal enfrenta na Justiça. Ana Hickmann denunciou Alexandre Correa por violência doméstica, após ser agredida na residência da família, no dia 11 de novembro. Segundo o relato da vítima, Alexandre teria pressionado uma porta contra o braço da apresentadora, provocando uma lesão no cotovelo dela. O episódio teria ocorrido enquanto Ana tentava fugir do então marido, ao entrar em um cômodo da casa para buscar seu celular e chamar a polícia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)