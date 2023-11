Conheça Joaquim, o vira-lata que ajudou Ana Hickmann a se defender do marido

Em entrevista dada ao “Domingo Espetacular”, Ana Hickmann revelou detalhes sobre a violência doméstica que sofreu do marido Alexandre Correa, no último dia 11 de novembro. Além da Polícia Militar, que atendeu ao pedido de socorro da apresentadora, ela também revelou que contou com a ajuda de Joaquim, seu cachorro de estimação, que a auxiliou a se esquivar do empresário, quando Alexandre tentou impedi-la de ligar para a polícia. Conheça a história do cão:

Apesar de ser criadora de cães da raça Rhodesian Ridgeback, o cachorro que defendeu Ana Hickmann não foi um grande cão de guarda, e sim, um vira-lata de apenas cinco quilos, adotado pela apresentadora em fevereiro deste ano.

Joaquim foi abandonado em uma rodovia em Atibaia, interior de São Paulo, e resgatado pela apresentadora. A chegada do cão no lar de Ana Hickmann foi compartilhado nas redes sociais.

“Não resisti e adotei o Joaquim! Agora tenho mais um filho. O Joaquim chegou para completar a minha família de pets, no total são 18 cachorros. Eu o vi sozinho em um ponto de ônibus e imediatamente paramos o carro para resgatá-lo”, compartilhou ela.