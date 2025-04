Gaby Amarantos visita e elogia mostra de Luiz Braga em SP: 'Beleza da nossa gente'

A cantora paraense Gaby Amarantos compartilhou com seus seguidores, neste domingo (13/04), sua visita à exposição "Arquipélago Imaginário", do fotógrafo Luiz Braga, em cartaz no Instituto Moreira Salles (IMS Paulista), no bairro da Boa Vista, em São Paulo. A artista usou os Stories do Instagram para mostrar sua experiência no espaço, onde prestigiou as obras do também paraense e participou de uma roda de carimbó realizada no hall da mostra.

Durante a visita, Gaby destacou a emoção ao ver representada a cultura do povo paraense através do olhar fotográfico de Braga. Em uma publicação, ela expressou gratidão ao artista e relembrou memórias afetivas que as imagens despertaram.

"Eu me emocionei várias vezes, lembrei dos meus avós, das panelas areadas, da dona Marieta e da Dona Raimunda e principalmente do colorido que faz a beleza da nossa gente", disse a cantora.

Ela também descreveu Luiz Braga como um "genial amigo" e reforçou a importância do trabalho do fotógrafo na valorização da identidade amazônica.

"Tanto me emociona ver a potência dos nossos povos representados pelas suas lentes que sempre enxergaram o nosso colorido, as nossas linhas e principalmente o nosso povo interior desse país tão incrível chamado Pará”, acrescentou.