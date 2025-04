Gaby Amarantos e Ed Gama comandam novo programa musical do Multishow e do Globoplay

Gaby Amarantos e Ed Gama se unem na apresentação do Karaoquem. Disponível em breve na programação do Multishow e no Globoplay, pelo plano premium, a dupla acompanha oito cantores em um karaokê de São Paulo.

Os escolhidos são famosos disfarçados, já que eles seriam facilmente reconhecidos pelos fãs nas ruas paulistas. Com seus disfarces, eles vão se misturar com o público, brincando e curtindo a noite. A surpresa será na dinâmica que envolve a descoberta do artista, se a revelação irá ocorrer sozinha ou se o desfarçado será descoberto.

Com muita diversão e bom humor, Karaoquem tem direção de Andrea Cassola, produção Formata e estreia prevista para junho.