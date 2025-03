Padre Júlio Lancellotti revela convite de Gaby Amarantos para participar do Círio de Nazaré

O padre Júlio Lancellotti expressou sua emoção e carinho por estar em Belém do Pará pela primeira vez. O sacerdote, conhecido por seu trabalho social e compromisso com os mais necessitados, esteve na capital paraense participando do evento Capacitação de Atendimento para Pessoas em Situação de Rua, promovido pela Defensoria Pública do Estado do Pará. A programação começou na segunda-feira (24) e encerrou nesta terça-feira (25). Em entrevista, padre Júlio contou que foi acolhido com muito carinho pela Defensoria Pública, que o convidou para estar em Belém, e também contou com o apoio da cantora Gaby Amarantos, que o auxiliou com a hospedagem.

Exemplo de Fé e amor pelo próximo, Lancellotti revelou sua comovente experiência ao visitar a Basílica de Nazaré. Para o padre, o Círio de Nazaré é mais do que uma festa religiosa: “A festa do Círio de Nazaré é uma grande manifestação de fé do povo brasileiro. O coração do povo é materno, assim como o coração de Deus, e a Virgem de Nazaré, ou ‘Nazinha’, como o povo carinhosamente chama, é um grande sinal de esperança para todos nós”, afirmou.

Embora tenha brincado sobre sua idade avançada para acompanhar o evento, Lancellotti demonstrou um forte desejo de participar da procissão. Gaby Amarantos o convidou para participar da ‘Laje de Nazaré’, varanda realizada pela artista paraense durante o Círio. O padre afirmou que, ao ver a multidão reunida com tanta fé, percebeu a profundidade do evento.

“É uma festa popular, que vai além da fé religiosa, é uma grande manifestação de união entre o povo brasileiro. Todos os grupos religiosos se reúnem em torno dessa celebração, o que só fortalece a importância do Círio para o Brasil”, comentou. O padre Lancellotti destacou também o papel do Círio de Nazaré como um evento que representa a permanência da fé e a união do povo, algo que veio para ficar para sempre. “A festa do Círio de Nazaré é uma demonstração de que o povo está unido pela fé e pelo amor à Nossa Senhora”, concluiu, emocionado.