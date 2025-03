Padre Júlio Lancellotti faz capacitação para servidores da Defensoria Pública do Estado

O padre Júlio Lancellotti, conhecido por sua atuação em defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, está em Belém para participar do evento Capacitação de Atendimento para Pessoas em Situação de Rua, promovido pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA). A programação começou nesta segunda-feira (24) e encerra nesta terça-feira (25).

Em sua primeira visita à capital paraense, Padre Júlio destacou a relevância da iniciativa da Defensoria Pública do Pará para garantir um atendimento mais humanizado a essa população.

“Que não seja uma visão somente legalista ou burocrática, mas uma visão humanizada, com proximidade no olhar e na compreensão. Precisamos estar juntos na luta pelos direitos dessas pessoas”, afirmou o sacerdote durante sua palestra na segunda-feira (24), intitulada “Os desafios em defender a população em situação de rua”.

O evento busca aprimorar o atendimento oferecido por defensores públicos, servidores, colaboradores e estagiários da instituição, garantindo um suporte mais eficiente e qualificado.

O papel da Defensoria Pública

A defensora pública-geral do Estado do Pará, Mônica Belém, reforçou que a Defensoria tem, entre suas atribuições constitucionais, a promoção dos direitos humanos. Segundo ela, o evento é um passo importante para fortalecer o atendimento a essa população:

“Estamos realizando a primeira capacitação de servidores e defensores para aprimorar o acolhimento das pessoas em extrema vulnerabilidade. Após esse curso, vamos melhorar os fluxos de atendimento dentro da Defensoria e em nossas ações sociais por todo o estado”, explicou.

Mônica Belém

O secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Bruno Teixeira, também participou da capacitação. Ele conduziu a palestra “Intervenções da Secretaria Nacional de Direitos Humanos frente à população em situação de rua” e destacou que a ação é parte de um programa colaborativo entre a Secretaria e a Defensoria Pública do Pará.

“Esse ciclo de formação vai garantir um melhor atendimento à população em situação de rua, entendendo suas demandas e qualificando seu acesso ao sistema de justiça”, ressaltou o secretário.

Bruno Teixeira

Encerramento na Praça da Bandeira

A programação do evento se encerra nesta terça-feira (25) com uma assembleia pública na Praça da Bandeira, em frente ao Colégio Estadual Paes de Carvalho, a partir das 9h. O encontro reunirá defensores públicos, representantes dos direitos humanos e a população em situação de rua para um diálogo aberto sobre as políticas públicas voltadas a essa questão.

Visita à Basílica de Nazaré

Durante sua passagem por Belém, Padre Júlio Lancellotti também visitou a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, um dos principais símbolos da fé católica no estado. Em um gesto de devoção, ele subiu a escadaria do templo de joelhos, reforçando sua conexão com a fé e a missão de acolhimento aos mais necessitados.