Padre Júlio Lancellotti sobe as escadas da Basílica de Nazaré de joelhos

O padre Júlio Lancellotti, conhecido nacionalmente pelo trabalho filantrópico com pessoas em situação de rua, subiu as escadas da Basílica de Nazaré, em Belém, de joelhos. O padre que visita pela primeira vez a capital paraense fez questão de parar no santuário para conhecer a Virgem de Nazaré, santa que move milhões de pessoas em outubro, no Círio.

Padre Júlio participará nesta terça-feira (25/05) da "Assembleia na Rua". Lancellotti é referência na luta pelos direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa faz parte da "Capacitação de Atendimento para Pessoas em Situação de Rua" que ocorrerá gratuitamente às 9h, na Praça da Bandeira, no bairro da Campina.

A capacitação é organizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE/PA) e pela Escola Superior da Defensoria Pública do Pará (ESDPA), como uma forma de promover a qualificação acerca da população em situação de rua. A assembleia é uma ação em parceria entre a DPE/PA, o Colaboratório Nacional Pop Rua, projeto da Fiocruz Brasília, Ministério Público e Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará (OAB-PA).