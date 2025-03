Em Belém, padre Júlio Lancellotti fala sobre desafios para defender a população em situação de rua

O padre Júlio Lancellotti participa em Belém, nesta segunda-feira (24), de um evento realizado pela Defensoria Pública do Pará. Ele vai falar sobre os desafios em defender a população em situação de rua. A palestra do padre está marcada para as 16 horas. Ele se destacou por seu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente pessoas em situação de rua.

Padre Júlio Lancellotti tem uma atuação muito forte na defesa dos direitos das pessoas em situação de rua, especialmente na região da Cracolândia, em São Paulo. A programação é realizada pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. É uma “capacitação de atendimento para pessoas em situação de rua”. O evento será realizado em dois momentos.

Nesta segunda-feira (24), de 14h30 às 17h30, no auditório do prédio-sede da Defensoria Pública do Pará, com transmissão ao vivo pelo Google Meet. E, nesta terça-feira (25), às 9 horas, na Praça da Bandeira, em frente à Escola Estadual Paes de Carvalho.

VEJA MAIS:

Nesta segunda-feira, a abertura oficial, às 14h30, será feita pela Defensora Pública Geral do Estado do Pará, Mônica Belém, e pelo diretor em exercício da Escola Superior da instituição, José Arruda. E o painel 1 vai tratar das políticas públicas destinadas às pessoas em situação de rua.