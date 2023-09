Fotógrafo paraense registra trabalho do Padre Júlio Lancelloti com pessoas em situação de rua

O fotógrafo paraense Rafael Fernando, participa da II Mostra Fotográfica Ódio e Convivência que abre no dia 01 de outubro no Sesc Piracicaba, em São Paulo. A mostra integra a programação do II Encontro da Rede Acampa pela Paz e o Direito ao Refúgio.

Participam da iniciativa fotógrafos de diversos países: Rafael Fernando (Brasil); Francisco Elias Prado (Venezuela); Hanna Jarzabek (Polônia); Javier Bernardo (Espanha); Nuria Lopez Torres (Espanha) e Óscar Corral (Espanha).

Duas fotografias em preto e branco (PB) de Rafael Fernando, também conhecido como Rafael da Luz foram selecionadas. A produção de imagens foi realizada durante a visita do artista a Paróquia de São Miguel, em São Paulo, do Padre Júlio Lancelloti, em julho de 2023. “Foi um diálogo muito sensível que vivi na paróquia de São Miguel Arcanjo do padre Júlio Lancelotti. Senti uma presença de muito amor, solidariedade e responsabilidade social que se constrói na convivência com a população de rua do bairro da Mooca e toda São Paulo. A acolhida e luta do padre com vários voluntários é transformadora, porque essa acolhida auxilia e consegue destruir o ódio que muitas vezes é projetado contra pessoas em situação de rua. A população em situação de rua acaba enfrentando o preconceito, racismo e aporofobia quando são chamados de nóia, vagabundos, zoobies, um desprezo visível que os faz sentir-se como nada”, relata o artista.

Rafael relata que a partir das experiências de vida que teve com as pessoas em situação de rua, esse amor, essa solidariedade, sentiu acolhimento na capital paulista. “São Paulo é muito egoísta e o lugar que eu me senti mais acolhido e pude experimentar solidariedade foi na convivência com o povo da rua na paróquia de São Miguel Arcanjo do padre Júlio, onde estive de julho a agosto de 2023. O amor é uma resposta fundamental contra tanto ódio e violência pela qual a população de rua é submetida diariamente. ”, observa o fotógrafo.

Sobre a programação “O refúgio e imigração que é uma parceria com o SESC Piracicaba e o acampamento pela paz”. Rafael Fernando conta que poder participar disso e ter as fotos selecionadas junto com fotógrafos internacionais é transformador e propõe uma real transformação social. “Para mim isso é muito desumanizador, perceber que no século 21 a violência contra uma grande parcela da sociedade em vulnerabilidade social continua crescendo e produzindo "não-existências", mas que ao mesmo tempo há pessoas que estão dando a vida com gestos fraternos de acolhida e de convivência para pessoas que precisam de todo acolhimento. Estou feliz porque esses atos me fazem sonhar e lutar por outro mundo possível" concluí.

Bate papo

Rafael Fernando participa no dia 06 de outubro, às 19h30 de um bate papo sobre Políticas Públicas para Direitos Humanos e Refúgio. Foram convidadas para o bate papo as secretarias municipais de Piracicaba, Sorocaba e Araraquara.

Serviço: Encontro Internacional da Rede Acampa pela Paz e o Direito a refúgio. Tema: Ódio ou Convivência

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: 01 a 31 de Outubro de 2023.

Local: Sesc Piracicaba São Paulo

Rafael Fernando: 19h30: Bate Papo: Políticas Públicas para Direitos Humanos e Refúgio.

(Secretarias Municipais convidadas: Piracicaba, Sorocaba e Araraquara)