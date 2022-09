Bienal das Artes expõe obras de grandes nomes da fotografia paraense contemporânea

A I Bienal de Artes de Belém apresenta a exposição "Aquisições Acervo Mabe - Fotografia Contemporânea Paraense", que reúne obras de grandes nomes do segmento: Elza Lima, Guy Veloso, Luiz Braga, Miguel Chikaoka, Octávio Cardoso, Paula Sampaio e Walda Marques. A abertura da mostra acontece nesta sexta-feira, 23, às 19h, na galeria do Museu de Arte do Centro Brasil-Estados (CCBEU). A exposição fica aberta à visitação pública gratuita entre os dias 26 de setembro e 21 de outubro, das 14 às 18h.

A Bienal é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), com o apoio cultural do Museu de Artes do CCBEU (Mabeu).

Essa ação da Bienal visa fomentar a fotografia através de aquisição de acervo e da difusão da produção artística paraense, ajudando a incrementar a cadeia produtiva da arte em Belém e no estado do Pará, conforme explica a curadora do Museu de Arte de Belém (Mabe), Nina Matos. Pois as obras selecionadas por uma comissão curadora específica passarão a integrar o acervo do Mabe, que pertence à Prefeitura de Belém. Participam da comissão curadora os professores Doutores Jussara Derenji, Marisa Mokarzel e Mariano Klautau Filho.

“Contemplou-se, nesta ação inicial, um recorte específico da Fotografia Contemporânea Paraense, compreendendo a produção de sete fotógrafos de reconhecida e consolidada atuação artística, de ressonância nacional e internacional, que, até o momento, não possuíam representatividade nas coleções do MABE, gerando lacunas acentuadas, a ser preenchidas”, explica Nina.

“Acho sensacional a gente fazer parte de um acervo, principalmente, em um museu de Belém, quando a gente faz parte de tantos acervos por aí. É muito importante. Mostra o nosso trabalho, promove a convivência do museu com os artistas da terra e abre uma porta enorme para a educação e a ludicidade”, destaca Walda Marques.

Ela apresenta na exposição duas fotografias, sendo uma imagem de mulheres marajoaras, em preto e branco, e outra de um menino trajando a indumentária do Pássaro Junino, em cor. “A foto do Marajó faz parte de um trabalho antigo que fiz, e a do menino fantasiado, é de um vídeo-foto que fiz em 2019, intitulado ‘Pássaro de Uma Asa Só’”, descreve.

Já Elza Lima, está com duas fotografias em preto e branco na mostra: “Na obra ‘O Encantado’ fotografei um menino em Capanema, em 1992, que está absorto, em sintonia com a natureza, num igarapé. O cachorro que está por perto, interage mais do que ele. A outra fotografia é de um menino carregando uma ovelha”, conta a autora.

Ela afirma que está honrada por participar da exposição ao lado de grandes fotógrafos da sua geração. “Eu era muito fã do Luiz Braga e comecei (a fotografar) com o Octávio Cardoso. Eles se tornaram meus amigos, assim como os outros fotógrafos que estão na exposição. Nos une além do trabalho em comum, a amizade”.

Guy Veloso está levando cinco obras para a exposição, resultantes do trabalho que desenvolve há anos no registro de eventos religiosos. “Coloquei fotos de rituais católicos e de afro-brasileiros, especificamente de Tambor de Mina e Candomblé. As fotos estão uma ao lado da outra com o objetivo de provocar a reflexão sobre a intolerância religiosa, querendo dizer metaforicamente que Deus é um só”.

Agende-se:

Exposição "Aquisições Acervo Mabe - Fotografia Contemporânea Paraense"

Abertura: Sexta-feira, 23, 19h

Período de visitação: De 26/09 a 21/10, das 14 às 18h.

Local: Galeria de Arte do CCBEU (Tv Padre Eutíquio, 1309, Batista Campos

Gratuito