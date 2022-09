Arte Pará 2022: cerimônia anuncia premiados da 40ª edição

A cerimônia de abertura do Arte Pará 2022 revelou os grandes premiados da edição de número 40 do projeto. A exposição que reúne os trabalhos vencedores foi aberta na noite desta quinta-feira (22), na Casa das Onze Janelas. As obras foram julgadas por Daniela Lins, Orlando Maneschy, Sanchris Santos e Paulo Herkenhoff. O júri avaliou os trabalhos dos 20 artistas selecionados entre a categoria da Mostra Nacional e a categoria de Fomento à Produção de artistas emergentes da Amazônia Legal.

VEJA MAIS

"É com alegria que a Fundação Romulo Maiorana apresenta a 40ª edição do projeto, que segue resistindo com o propósito de promover arte e educação", destacou Roberta Maiorana, curadora-adjunta do Arte Pará, na abertura do evento.

Além da premiação em dinheiro, esse ano o Arte Pará também premiou os artistas com bolsas de residência. (Cristino Martins / O Liberal)

Os três artistas premiados da categoria Mostra Nacional foram Rafael Matheus, Paula Sampaio e Pavuna Kid. Os vencedores da categoria Fomento foram Gabriel Bicho e Maurício Igor. Cada artista vai receber o valor de R$ 10 mil.

Além da premiação em dinheiro, esse ano o Arte Pará também premiou os artistas com bolsas de residência. O goiano Hal Wildson, da categoria Mostra Nacional, foi contemplado com a bolsa Inclusartiz, que garantirá um período no Rio de Janeiro, com o acompanhamento da equipe de curadoria do instituto, para o desenvolvimento de seu projeto. Um dos principais objetivos do Instituto Inclusartiz é apoiar a produção de artistas fora do eixo Rio-São Paulo.

Já na categoria Fomento à Produção de artistas emergentes da Amazônia Legal, o paraense PV Dias foi contemplado com o prêmio de residência do Pivô Pesquisa, que também assegura um acompanhamento curatorial por um período, de forma presencial, na sede da instituição localizada do Edifício Copan, no centro de São Paulo.