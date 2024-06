Festival de Parintins: veja 4 paraenses que são destaques e podem definir o Boi campeão

Por fazer divisa territorial com o Amazonas, muitos paraenses vivenciam a cultura do estado vizinho, como o Festival de Parintins, que ocorre na Ilha Tupinambarana, próximo ao município de Santarém. Todos os anos, o evento folclórico, que iniciou em 1965, tem a presença de muitos conterrâneos do Pará nas torcidas dos bois Caprichoso e Garantido e até mesmo nas apresentações no Bumbódromo (arena de apresentação).

Veja, abaixo, quatro paraenses que são destaques no Festival de Parintins e que podem trazer o título de campeão para o boi que representa a partir do seu desempenho.

1 - Cunhã-poranga do Caprichoso (Juruti)

Considerada rival da Cunhã-poranga do Boi Garantido, Marciele Albuquerque nasceu em Juruti, no Pará - que também na divisa com o Amazonas - e mora em Manaus há 13 anos. Indígena do povo Munduruku, a paraense representa o item de avaliação do Boi Azul desde 2017.

No Instagram já reúne mais de 560 mil seguidores e é nas redes sociais que mostra a conexão dela com a natureza e compartilha, ainda, os hábitos de onde ela vive e da região amazônica.

2 - Sinhazinha do Garantido (Santarém)

Representante do Garantido, Valentina Coimbra, de 22 anos, nasceu em Santarém e está do posto de Sinhazinha desde 2020, quando recebeu das mãos da antecessora Djidja Cardoso a sombrinha (espécie de coroa) que a consagrou como sua substituta no posto, item 7.

3 - Levantadores (Juruti)

Outros dois paraenses que compõem os itens avaliativos, os Levantadores Sebastião Jr, do Garantido, e Patrick Araújo, do Caprichoso, nasceram no município de Juruti. Além de rivais, os componentes do item 2 são tio e sobrinho, respectivamente.

Patrick Araújo (à esquerda) e Sebastião Jr. (à direita) (Foto/Redes sociais)

