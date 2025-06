Fundação Palmares reconhece área do Boi Garantido como o primeiro quilombo de Parintins; entenda

Em uma conquista histórica para o movimento negro e para a história de Parintins, a Fundação Cultural Palmares reconheceu oficialmente a Baixa da Xanda, território onde foi criado o Boi-Bumbá Garantido, como comunidade remanescente de quilombo, tornando-se o primeiro quilombo do município. O reconhecimento foi formalizado com a emissão da certidão de autodefinição, publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (6).

O ato reconhece não apenas a identidade negra e indígena da comunidade, mas também sua trajetória de resistência, ancestralidade e contribuição cultural, que remonta ao final do século XIX. O Boi Garantido, criado no seio da Baixa, é, hoje, o maior elo de ligação afetiva e cultural da comunidade.

A Baixa da Xanda é também berço de um dos maiores símbolos da cultura popular brasileira: o Boi Garantido, criado em 1913 por Lindolfo Monteverde, filho de Dona Xanda, e maior manifestação cultural da localidade. Imagem: Reprodução

História comprovada

Dona Maria do Carmo Monteverde, de 87 anos, matriarca da comunidade e reconhecida como mestra dos saberes e fazeres culturais do Amazonas, conta que o processo de aquilombamento da Baixa teve início com Dona Germana, sua bisavó, mulher negra escravizada que, após a abolição, se estabeleceu na região.

“Toda a história maravilhosa da nossa comunidade, na verdade, começou com minha bisavó, que se chamava Germana. Ela nasceu escravizada, tinha no corpo as marcas da escravidão: as iniciais do dono, ferradas como se fazia com o gado, muitas marcas de chicote, assim contavam os mais velhos. Alexandrina, a Dona Xanda era filha de Germana. A Xanda teve sete filhos e Lindolfo Monteverde, o meu pai, era o mais velho dos irmãos. A Dona Xanda herdou as terras, e eles permitiram que o povo vindos de vários lugares fizessem suas roças e moradas por aqui. E assim começou a comunidade”, detalhou.

A união de povos negros, indígenas e ribeirinhos vindos de diferentes regiões da Amazônia permitiu que formassem laços comunitários, e a Baixa virou uma comunidade de pescadores. O local tornou-se um importante porto de chegada e ponto de encontro para migrantes ribeirinhos, além de morada para a classe operária de Parintins. A Baixa da Xanda é também berço de um dos maiores símbolos da cultura popular brasileira: o Boi Garantido, criado em 1913 por Lindolfo Monteverde, filho de Dona Xanda, e maior manifestação cultural da localidade.

Território e cultura

Além do Boi Garantido e de outros folguedos juninos, a comunidade guarda tradições que misturam o catolicismo popular, a religiosidade afro-amazônica, a pajelança indígena e saberes de cura, como as rezadeiras. São Benedito foi um dos primeiros padroeiros escolhidos para a igreja local, juntamente com São José Operário, padroeiros que dão nome aos bairros São Benedito e São José, na região da Baixa da Xanda.

O reconhecimento oficial pela Fundação Palmares veio após um intenso processo de mobilização iniciado em 2024, que incluiu reunião comunitária, articulação com outros quilombos da região e produção de documentação histórica pela própria comunidade. O momento de destaque durante a articulação foi a homenagem à Dona Xanda como figura central da Figura Típica Regional “Ribeirinha”, no Festival de Parintins 2024, pela primeira vez em mais de 50 anos de festival.

Entre a história e a polêmica

Lara Monteverde, tataraneta de Dona Xanda e bisneta de Dona Maria do Carmo, representa a nova geração da família Monteverde. Atualmente, Lara interpreta a Mãe Catirina do Garantido, figura central do Auto do Boi. Para ela, a certificação da Fundação Palmares é um marco de justiça histórica.

“A certificação da Baixa como território quilombola pela Fundação Palmares vai além de um documento, é o reconhecimento do Estado brasileiro pela história de resistência negra e indígena dos que formaram essa comunidade. Um ato de memória e também de justiça histórica para figuras como Germana e Xanda, mulheres negras que por muito tempo foram esquecidas e invisibilizadas. Essa conquista abre caminhos para fortalecer os saberes dos mais velhos, nossas culturas e tradições”, disse.

A decisão ocorre em um momento em que o grande rival do Boi Garantido, o Boi Caprichoso, busca reforçar mais ainda sua "identidade negra", ainda que não haja uma comprovação sobre sua origem (se foi na Praça 14 de Janeiro, em Manaus; em Parintins com Luiz Gonzaga ou ainda com Roque Cid). Deste modo, apesar dos anos de tentativa estética e das narrativas apresentadas, foi o rival que conseguiu comprovar sua origem quilombola.

Assim, a certificação da Baixa enquanto quilombo é um momento histórico para Parintins e para o Amazonas. Em 2025, o Boi Garantido, no contexto do tema “Boi do Povo, Boi do Povão”, celebrará a história do Quilombo da Baixa da Xanda com a toada “O Povo Negro da Amazônia”, dos compositores Jorge Moraes, Helen Veras, Maneca Sobral e Sebastião Bringel.